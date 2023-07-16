ملخص بيان الشرطة السودانية الجديد





إليكم أبرز ما ورد في البيان الذي أصدرته رئاسة قوات الشرطة السودانية:

– تحية لرئيس مجلس السيادة باعتباره القائد الأعلى للشرطة.

– تحية لشهداء الوطن من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات والمواطنين.

– قوات الاحتياطي المركزي تشارك في العمليات بجانب القوات المسلحة السودانية.

– انتشار قوات الشرطة في محلية كرري بأمدرمان لحفظ الأمن.

– الشروع في القبض على المجرمين الذي تم إخراجهم من السجون بواسطة الدعم السريع.

– تم استعادة أعمال المرور والترخيص والعمليات الجمركية بمعظم ولايات السودان.

– تم توفير كافة المعينات اللازمة لاستئناف أعمال السجل المدني والجوازات.

– الترتيبات تجري بولايتي البحر الأحمر والجزيرة لاستخراج الجواز والأوراق الثبوتية.

– توجيه لجميع القوات التابعة لشرطة ولاية الخرطوم ورئاسات الإدارات العامة والمتخصصة الإسراع بالتبليغ لرئاسات شرطة الولايات.

رصد وتلخيص “النيلين”