ملخص بيان الشرطة السودانية الجديد
إليكم أبرز ما ورد في البيان الذي أصدرته رئاسة قوات الشرطة السودانية:
– تحية لرئيس مجلس السيادة باعتباره القائد الأعلى للشرطة.
– تحية لشهداء الوطن من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات والمواطنين.
– قوات الاحتياطي المركزي تشارك في العمليات بجانب القوات المسلحة السودانية.
– انتشار قوات الشرطة في محلية كرري بأمدرمان لحفظ الأمن.
– الشروع في القبض على المجرمين الذي تم إخراجهم من السجون بواسطة الدعم السريع.
– تم استعادة أعمال المرور والترخيص والعمليات الجمركية بمعظم ولايات السودان.
– تم توفير كافة المعينات اللازمة لاستئناف أعمال السجل المدني والجوازات.
– الترتيبات تجري بولايتي البحر الأحمر والجزيرة لاستخراج الجواز والأوراق الثبوتية.
– توجيه لجميع القوات التابعة لشرطة ولاية الخرطوم ورئاسات الإدارات العامة والمتخصصة الإسراع بالتبليغ لرئاسات شرطة الولايات.
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