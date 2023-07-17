الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للإستثمار بسنار يدعو إلى تفعيل الإستثمار





رأس والى ولاية سنار المكلف الأستاذ/ توفيق محمد على عبدالله اليوم الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للإستثمار بولاية سنار بحضور وزير المالية المكلف دكتور محجوب محمد أحمد ومقررالمجلس الأعلى للإستثمار الأستاذ/ صلاح سعيد والمديرين التنفيذيين بالمحليات وعدد من الجهات ذات الصلة بجانب عدد من الإدارات بالإستثمار.

وأكد الوالي حرص حكومته على تذليل كافة العقبات التى تقف حيال المستثمرين وتسهيل إجراءات تسليم المشروعات الجاهزة والخالية من الموانع الطبيعية والمحررة من النزاعات بالقطاعات الإستثمارية كالزراعية والصناعية والخدمية للإسهام فى جذب وتعزيز الإستثمارات على الصعيدين المحلي والأجنبي .

كما ناشد الوالي المديرين التنفيذين بالمحليات بإكمال وتسليم وحصر المساحات المتاحة بكل محليات الولاية ومكافحة التحديات التى تقف حيال النشاط الإستثماري التجاري والإقتصادي . وفى ذات السياق إستعرض مفوض الإستثمار بولاية سنار الأستاذ/ صلاح سعيد الفرص الإستثمارية المتاحة بجميع محليات الولاية لافتا الى بعض النماذج الجاهزة من المشاريع ممثلة فى مشروع كورنيش النيل بسنار ومشروع مطار النورانية للشحن ومنشآت سنارعاصمة للثقافة الإسلامية كالفندق والشاليهات بالقرية التراثية..

هذا وقد ناشد المستثمرين الجادين للإقبال على تشغيل المصانع الصغيرة خاصة مصانع الزيوت والصابون والطحنية والشعيرية وغيرها بالإضافة للمنطقة الصناعية بجبل موية ومحطة الريف الغربي والمنطقة الصناعية بمحلية شرق سنار بقرية حلمي …

وزير المالية المكلف شدد على ضرورة الإستفادة من إستقطاب رؤوس الأموال الكبيرة وتشغيلها في الصناعات الصغيرة كالمياه الصحية والمشروبات الغازية وصناعة المنتجات الحيوانية وإنشاء مصنع للبلاستيك والصابون وغيرها من المصانع الأخرى لافتا إلى ضرورة الإستفادة من بعض المواقع المتاحة بالولاية كقاعة السلطنة وقصر الضيافة وتشجيع الإستثمار في قطاع الصحة بإنشاء المراكز الصحية بالتعاون والتنسيق مع الخبراء من الكوادر الطبية الموجودة داخل الولاية.

هذا وقد خرج الإجتماع بحزمة من التوصيات تصب فى مصلحة المستثمرين والمواطنين فضلا عن تقديم جميع الفرص والمشاريع الإستثمارية خلال الإجتماع المزمع إنعقاده في الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري بولاية الجزيرة..

سكاي نيوز

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