سنجه تبحث مع شركة ون قيت تأهيل سلخانة سنجة .





بحث الاستاذ ناصر عبدالله ناصر المدير التنفيذي لمحلية سنجة اليوم مع ممثل شركة ون قيت الخبير أحمد علي بحث كيفية تأهيل سلخانة سنجة بطريقه حديثه ومواكبة للسلخانات العصرية التي تتوفر فيها كل الاشتراطات الصحية المطلوبة .

ووقف المدير التنفيذي وممثل الشركة والجهات الفنية بالمحلية من الصحة وترقية الخدمات والبيطرة وممثل الجزارين ميدانيا على السلخانه الحالية التي تعاني العديد من الاشكالات . وقال ناصر ان السلخانة الحالية في حاجة ملحة للتأهيل بصورة حديثة تواكب التطلعات وتضمن سلامة وصحة المواطن ،مضيفا انه يجري العديد من المشاورات للاستفادة من تجربة الشركة في عمل مسلخ الصحافة بالخرطوم وقال اننا نستهدف بذلك تصنيع خطوط إنتاج يدوي وآلي في مجال اللحوم . الي ذلك أكد أحمد علي ممثل الشركة ان الشركة متخصصة في مجال التطوير وتأهيل المسالخ والمشاريع ذات الصفه الغذائية المرتبطة بصحة الإنسان والمستهلك وقال اننا وجدنا ترحيب من قبل دوائر الاختصاص وخاصة المدير التنفيذي لمحلية سنجه وقد طرحنا رؤيتنا لنقوم بتأهيل وتشغيل سلخانة سنجة وفقا للاشتراطات الصحية المتبعة آملين اكتمال الاتفاق والدراسات لتقديم افضل الخدمات لانسان المحلية كاشفا عن تجارب الشركة الداخلية والخارجية في مجال تطوير المسالخ .

سكاي نيوز

وكاله سونا