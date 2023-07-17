والي سنار يناقش مع بنك السودان تمويل الموسم الزراعي





بحث والي ولاية سنار المكلف العالم ابراهيم النور توفيق محمد علي عبدالله مع مدير بنك السودان المركزي فرع ولاية سنار اليوم العمل من أجل إنجاح الموسم الزراعي وإنشاء محفظة لهذا الغرض بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء عدد من المحفظات الاجماعية والمتخصصة في تمويل المشاريع الاستثمارية والاجتماعية، للنهوض باقتصاد الولاية. وقال الوالي إن ضرب الجهاز المصرفي أدى إلى شلل تام، ولتلافي القضايا الملحة والاطمئنان على وجود استقرار بإدارة الأزمة في حالات الحرب وتسيير الاجراءات والمعالجات اللازمة وأشار إلى مخرجات ومعالجات لجنة ولاية الجزيرة التي شكلها وزير المالية الاتحادي برئاسة والي القضارف. جاء ذلك بحضور وزيري المالية، و الإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية سنار، ومديري أفرع البنوك وشركات التأمين بمدينة سنار. فيما أشار مدير بنك السودان المركزي فرع ولاية سنار إلى الأنشطة المتنوعة للنشاط الاقتصادي بولاية سنار بالإضافة إلى غنى الولاية بأهم الموارد التي تنعش الاقتصاد، وناقش الاجتماع العقبات التي تواجه التمويل الأصغر، والنزاع القائم بين المزارعين في عملية تكوين جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني وتداعيات هذا النزاع باعتباره أكبر معوق للتمويل.

سكاي نيوز

وكاله سونا