زراعة (١.٧٥) مليون فدان بالقضارف بالمحاصيل المختلفة





أعلنت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف عن استكمال زراعة (١.٧٥) مليون فدانا فى كافة المناطق الزراعية المختلفة معظمها لصغار المزارعين لمحاصيل الفول السوداني والسمسم والدخن وزهرة الشمس واللوبيا بجانب القليل من الذرة والقطن المطرى.

وكشف المهندس الزراعى عبدالقادر عبدالمنعم مدير إدارة التخطيط والإحصاء الزراعى بوزارة الإنتاج بالقضارف مقرر غرفة انجاح الموسم الزراعى عن جاهزية مساحة (٣.٥) مليون فدانا للزراعة بعد أن اكتملت فيها مراحل عمليات التحضير والحرث.

وأشار مقرر غرفة انجاح الموسم الزراعى بالقضارف فى تصريح (لسونا) إلى أن التمويل بكافة الصيغ قد بلغ (١٢.٤) مليارا حتى يوم مناصف الشهر الجارى مول منه البنك الزراعى بماقيمته (٧٦٣.٥٧٥.٧٦٠) جنيها فيما بلغت قيمة التمويل السلم (٩.٣٥٥.٩٠٣.٠٠٠) جنيها لعدد (٥١٢) مزارعا بالولاية ومساحة (١.٨٩٣.٧٤١) مليون فدانا

وقال إن توزيع الامطار ممتاز حيث سجلت المنطقة الشمالية اعلاه (٢٣٩) ملم والمنطقة الوسطى (٢٥٩) ملم والجنوبية(٣٢٧) ملم والغربية (١٧٥) ملم والمنطقة الشرقية (٣٧٣) ملم

هذا وتشير سونا إلى أن المساحات التأشيرية المستهدف زراعتها بالمحاصيل الزراعية المختلفة (٧) ملايين فدانا بالتركيز على محاصيل الامن الغذائي من الذرة والدخن

سكاي نيوز

وكاله سونا