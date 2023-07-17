تضمين مشروعات محلية سنجة الاستثمارية في خارطة الاستثمار بسنار .





رأس المدير التنفيذي لمحلية سنجه ناصر عبدالله ناصر اليوم اجتماع لجنة استشارية اراضي المحليه بغرض التشاور والتأمين علي مشروعات المحليه الاستثمارية التي سيتم رفعها لمفوضية الاستثمار بالولاية والتي ستطرح للمستثمرين بهدف تحقيق مصالح المحليه العليا في جوانب تحسين الوضع الاقتصادي وتمتين البني التحتيه وتحسين الوجهة الجماليه للمحليه . ووجه ناصر الأراضي والمساحة بضرورة الإسراع في تكملة إجراءات ملفات الاستثمار ومراجعتها توطئة لرفعها لمفوضية الاستثمار بالولايه للتسويق وجلب المستثمرين من خلال مؤتمر المستثمرين المزمع انعقاده خلال الفترة المقبلة . وكشف ناصر ان مشروعات المحليه الاستثمارية المقترحة تشمل مصانع للزيوت والصابون والعصاير والالبان وتشغيل مصنع القوار والمنطقه الصناعيه الاستثمارية وكورنيش النيل ومطار النورانية والمسالخ والميناء البري وحديقة سنجة وتشغيل منشآت الدوره المدرسية وأسواق محاصيل ومرافق صحيه وفنادق الي جانب مستودعات ومحطات وقود . وقال ناصر ان هذه الخطوات جاءت عقب توجيه والي سنار لرغبته الجاده لتطوير الاستثمار بالولايه

سكاي نيوز

وكاله سونا