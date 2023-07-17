تدريب ثمانين متطوعا صحيا بالنيل الابيض





قامت منظمة البرنامج الطوعي للمساعدات الإنسانية بالشراكة مع منظمة بلان سودان بولاية النيل الابيض قامتا بجهود كبيرة ومقدرة في ترقية وتطوير القطاع الصحي بالولاية من خلال تدريب ثمانين متطوعا في مجال التغذية . وقال الدكتور عزالدين حسين مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف بالنيل الابيض في تصريح إن كل هذه المجهودات التي ظلت تبذلها هاتان المنظمتان تأتي في إطار منحة الحكومة اليابانية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية مشيرا الي سعيهم للوصول الي تغطية ٢٠٨٤٠ طفلا وإجراء عمليات الفحص لهم بالإضافة الي تدريب ٨٠ من الأمهات حول تغذية الرضع وكذلك العمل في مجال سلامة المياه والاصحاح البيئي بالنسبة لللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وأكد عزالدين على ضرورة إحكام التعاون والتنسيق مع كل منظمات المجتمع المدني في مجال إنزال الخدمات الصحية والطبية للمجتمعات وتذليل كافة المعوقات .

سكاي نيوز

وكاله سونا