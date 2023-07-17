مركز الشرق للاورام بالقضارف يطالب المنظمات للتدخل فى توفير العلاج





طالب الدكتور معتصم مرسى استشاري الأورام ومدير مركز الشرق للاورام بولاية القضارف كافة المنظمات الدولية والوطنية والخيرين والناشطين فى مجال الصحة لضرورة التدخل والمساهمة فى توفير العلاج الكيماوي والمسكنات لمرضى السرطان على مستوى السودان ومركز الشرق بالقضارف على وجه الخصوص بعد نفاذ كافة الأدوية على مستوى السودان.

ووصف معتصم مرسى الوضع الصحى بمركز الشرق للاورام بالحرجة مشيرا لزيادة التردد الشهرى من (٣٠- ٥٠) مريضا شهريا الشىء الذى تسبب فى الضغط على المركز بعد لجوء عدد من مرضى الولايات للقضارف بسبب الحرب الدائرة بالخرطوم .

وقال مرسى فى تصريحات صحفية ان كافة مراكز الأورام بالبلاد لاتتوفر فيها الأدوية الكيماوية وحتى المسكنات وعدم دخولها للسودان منذ اندلاع الحرب الشىء الذى سوف يزيد من حالات المرضى ويؤدي لانتشاره فى جسم المريض والذى يصعب السيطرة عليه

سكاي نيوز

وكاله سونا