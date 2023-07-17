مساعدات غذائية من قطر الخيرية لـ(6000) للنازحين لولاية نهر النيل





أعلنت قطر الخيرية عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الغذائية للمتأثرين من الحرب في الخرطوم الذين نزحوا إلى ولاية نهر النيل وواصلت الفِرق الميدانية لقطر الخيرية اليوم في تقديم (1200) سلة غذائية لنحو (6000) من الوافدين والأسر المستضيفة ومراكز الإيواء بمحلية الدامر. وشهد مركز مدينة الشيخة عائشة بنت حمد العطية التي أنشأتها قطر الخيرية للأيتام وأسرهم بولاية نهر النيل انطلاق توزيع المساعدات الغذائية وذلك بحضور وزير التنمية الإجتماعية بالولاية تهاني ميرغني والمدير التنفيذي لمحلية الدامر عثمان محمد عثمان. وقالت الوزيرة تهاني انهم بدأوا بتقديم الحصص الغذائية لنحو (450) أسرة بقرية رفقاء التي أنشأتها قطر الخيرية، وأشارت إلى تواصل جهود المنظمة لدعم مراكز الإيواء فضلاً عن الأحياء المستضيفة لعدد من الأسر بمحلية الدامر.

وأعربت عن شكرها لدعم دولة قطر وقطر الخيرية المستمر للمشروعات التنموية والإنسانية بالولاية فيما عبّر المدير التنفيذي لمحلية الدامر عثمان محمد عثمان عن تقديره للمساعدات الغذائية التي قدمتها قطر الخيرية، وأشار إلى أن الاحتياج مازال كبيراً في مجالات الأغذية والأدوية في ظل تزايد أعداد الوافدين من الخرطوم بصورة يومية منتظمة. من جانبه، قال المهندس عمر عبد العزيز، المدير المكلف لمكتب قطر الخيرية بالسودان إن تدخلهم اليوم بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية للأسر المستضيفة والوافدين ومراكز الإيواء بولاية نهر النيل يأتي مواصلة واستكمالاً لسلسلة من التدخلات التي ابتدرتها قطر الخيرية منذ الأيام الأولى لإندلاع الحرب في الخرطوم حيث سيرّت جسراً جوياً لتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة وتم تنفيذ عدد من المشاريع الضرورية للمتأثرين بالقتال في الخرطوم والجزيرة وعالقين بمراكز الإيواء بولايتي البحر الأحمر والشمالية.

وأكد مواصلة قطر الخيرية لجهودها الإغاثية لدعم المتأثرين بالحرب الذين نزحوا لولايات البلاد المختلفة، مشيراً إلى اعتزامهم تنفيذ العديد من مشاريع المياه والإصحاح والعيادات المتنقلة والمطابخ المركزية للنازحين والمتأثرين بالحرب في غضون الفترة القليلة القادمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا