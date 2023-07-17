صحة سنار تكشف أسباب عدم تشغيل اجهزة الرنين المغناطيسي





كشف د. آدم علي فزع وزيرالصحة والتنمية الاجتماعية المكلف ولاية سنار أسباب عدم تشغيل اجهزة الرنين المغنطيسي التي وصلت قبل عامين الي الولاية وعزا ذلك في تصريح لعدم توفر بطاريات خاصة بالأجهزة والتي تبلغ تكلفتها أكثر من مائة مليون جنيها مشيرا إلى ان هناك مساعي جارية لجلب البطاريات بالتنسيق مع الشركة التي استوردت منها الاجهزة . وجدير بالذكر أن اجهزة الرنين المغنطيسي متواجدة الان بمستشفى الكلي بسنجة حيث تم استيرادها في عهد الوالي السابق العالم إبراهيم النور ولم تعمل حتى الان .

سكاي نيوز

وكاله سونا