اللجنة العليا للطؤاريء بولاية كسلا تطمئن على الأوضاع العامة بالولاية





واصلت اللجنة العليا للطواريء بولاية كسلا عقد اجتماعاتها الدورية برئاسة الرئيس المناوب للجنة امين عام الحكومة المكلف الاستاذ/ عادل عثمان علوب والتي ناقشت من خلاله عددا من التقارير كل في مجاله خاصة موقف الولاية من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية علاوة على الأوضاع الصحية وخدمات المياة والكهرباء.

واكد الناطق الرسمي باسم اللجنة وزير التربية والتوجيه المكلف الاستاذ ماهر الحسين أن المخزون الاستراتيجي من سلعة الدقيق مطمئن مضيفا أن هنالك كميات مقدرة من دقيق شركة روتانا في طريقها لكسلا في غضون اليومين القادمين علاوة على كميات أخرى إلى جانب كمية من غاز الطبخ قادمة للولاية وطمأن ماهرالمواطنين بمتابعة اللجنة لتقديم خدمات الطواريء وبشر بافتتاح مراكز ايواء للضيوف القادمين لولاية كسلا بالضفة الشرقية لمدينة كسلا .

فيما اكدالرئيس المناوب للجنة امين عام المحكومة الاستاذ/ عادل عثمان علوب بان أبواب اللجنة مفتوحة لكل الاعلاميين لتقديم الرأي والملاحظات حول عمل اللجنة وكل مايتعلق بعمل الطواريء

سكاي نيوز

وكاله سونا