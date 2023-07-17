توزيع 13260 سلة غذائية من مركز الملك سلمان للمستهدفين بالجزيرة





دشن الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد وزير الرعاية الإجتماعية ممثل والي ولاية الجزيره صباح اليوم مشروع توزيع 13260 سلة غذائية ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ منظمة الإغتنام للتنمية البشرية حيث أعلن ممثل الوالي أن مبادرة مركز الملك سلمان يعتبر من المبادرات الفاعلة والناجحة في دعم الأسر المتضررة من الحرب.

وأوضح أن المشروع ينفذ عبر ثلاثة دفع وتشمل الدفعه الأولى 4420 أسرة مستضيفه وقال إن معاير التوزيع يتم تحديدها عبر اللجان القاعدية بالأحياء والأنظمة وأكد الوزير أن وزارتة بالتنسيق مع المنظمات تعمل على تغطية كل الأسر المتضررة من الحرب الموجدين بولاية الجزيرة وقدم شكره لمركز الملك سلمان لدعمه المتواصل للمتضررين من الحرب ..

من جانبه أوضح الأستاذ مجد الدين عثمان الصادق مشرف توزيع المشروع بولاية الجزيرة إن المشروع يستهدف الأسر الأكثر حوجه في المجتمعات المستضيفة وأشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذة عبر ثلاثة دفعات بالتنسيق مع وزارة الرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني والهلال الأحمر السودانى وقال إن مشروع الأمن الغذائي يستمر لمده ثلاث أشهر بتوزيع سلة غذائية تزن 35 كيلو من المواد الغذائية وقدم شكره لولاية الجزيرة لتقديم كافة المساعدات لإيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة من الحرب ..

سكاي نيوز

وكاله سونا