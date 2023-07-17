والي كسلا يلتقي مدير مكتب تنسيق وكالات الامم المتحدة





استعرض والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله لدى لقائه مدير مكتب تنسيق وكالات الامم المتحدة ( (ocha)السيد ديكسون ادور برفقة مدير المكتب بولاية كسلا ميساء عبد الرحمن وبحضور مساعد مستشار الوالي للمنظمات الاممية اشراقة عبد الحليم وممثل مفوضية العون الانساني فاطمة رحمة الله استعرض حجم الكارثة والفجوة الكبيرة للاحتياجات الانسانية العاجلة للخدمات الاساسية .

واوضح الوالي انه ورغم اجتهادات وكالات الامم المتحدة الا ان الاستجابة تعتبر ضعيفة وتكاد تكون معدومة مشيرا للاحتياجات العاجلة التي تم توفيرها بواسطة منظمة اليونسيف والتي تتمثل في توفير عدد من المولدات لابار مياه الشرب ومادة الكلور لتنقية المياه اضافة الي داخلية بالضفة الغربية لمدينة كسلا لايواء الوافدين من ولاية الخرطوم وطالب الوالي بتقديم المزيد من الدعم ومد الولاية بالادوية الخاصة بجمعية الصليب الاحمر الدولي.

من جانبه اكد مدير مكتب (اوشا ) استعدادهم للتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية لدعم الوافدين مشيرا الي انه قد وصلت الي ميناء بورتسودان عدد(38) حاوية تحمل ادوية ومواد ايواء واوضح ان برنامج الغذاء العالمي سوف يقوم بتوفير مواد غذائية لمدة شهرين منوها الي التضارب في احصائيات المحصورين من قبل جمعية الهلال الاحمر السوداني ومنظمة الهجرة الدولية .

وكشف عن الزيارة المرتقبة لنائبة الامين العام للامم المتحدة للولاية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بغرض الوقوف على الاوضاع الانسانية بالولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا