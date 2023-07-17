قرارا إداري بتشكيل لجنة وغرفة طواريء لخريفا العام بالشمالية





أصدر المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية الشمالية الاستاذ إبراهيم النعيم إبراهيم قرارا إداريا تم بموجبه تشكيل اللجنة الفنية وغرفة طواريء الخريف للعام الحالي برئاسته ومدير الادارة العامة للطب الوقائي رئيسا مناوبا ومدير الادارة العامة للطواريء الصحية ومكافحة الاوبئة مقررا وعضوية اخرين.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة والمتمثلة في وضع الخطط والاستعداد المبكر لمجابهة آثار الخريف والاتصال باللجنة العليا لطواريء الخريف والجهات ذات الصلة والتنسيق بين القطاعات التي يمكن أن تشارك في الاستعداد والاستجابة والاشراف والتقويم لنشاطات اللجنة التنفيذية على مستوى رئاسة الولاية والمحليات.

وأكد مدير الادارة العامة للطب الوقائي الرئيس المناوب للجنة الاستاذ عبيد الله محمد عبيد الله في تصريح أن الخريف يعتبر من أكبر الطواريء التي تهدد الولاية الشمالية وذلك لما ينتج عنه من آثار صحية واقتصادية مما يستوجب وضع خطط عاجلة للحد والتقليل من الآثار الصحية السالبة للخريف والفيضانات.

واضاف أن خطة الاستعداد والاستجابة لخريف هذا العام تهدف بشكل عام لتقليل الاضرار الصحية الناتجة عن فصل الخريف والفيضانات بجانب الاهداف الخاصة والمتمثلة في التقليل من التدهور في صحة البيئة الناتج عن فصل الخريف ومنع حدوث الاوبئة والاستعداد والتصدي لها وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمبيدات والاجهزة والمعدات وتأمين الكلور لمعالجة المياه بالتنسيق مع هيئة مياه الولاية والصرف الصحي وخفض الحالات المرضية والوفيات للامهات والاطفال أثناء طواريء الخريف في المناطق المتأثرة وتحسين وتقييم الحالة التغذوية للامهات والأطفال دون سن الخامسة في المناطق المتأثرة ومكافحة نواقل الامراض ورفع الوعي الصحي للمواطنين بالاثار الصحية السالبة للخريف والتنسيق مع الجهات ذات الصلة داخل وخارج الوزارة لدرء مخاطر الخريف.

وقال أنه تم التنسيق التام مع غرفة طواريء الخريف على مستوى الولاية ووزارة الصحة الاتحادية والبرنامج القومي لمكافحة الملاريا وتمليك هذه الجهات خطة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية الخاصة بطواريء الخريف

سكاي نيوز

وكاله سونا