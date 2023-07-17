وفد من الصندوق القومي للاسكان يزور ولاية نهر النيل





اعلن الصندوق القومي للاسكان والتعمير الاهتمام بالتنسيق مع الولايات والجهات المعنية لايواء النازحين من ولاية الخرطوم جراء الحرب التي تشهدها البلاد حاليا داعيا صناديق الاسكان بالولايات للقيام بمبادرات في هذا الشأن باعتباران شريحة النازحين ضمن الشرا ئح المستهدفة بالمشروع القومي للمأوى. جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقده اليوم بمقر الصندوق بعطبرة مع العاملين بصندوق الإسكان بالولاية برئاسة رئيس الوفد الاستاذ عمر سعدان مسؤول التنسيق والمتابعة بالصندوق القومي للاسكان المكلف بحضور المهندس عمر احمد علي مدير صندوق الإسكان بالولاية وتناول الاجتماع الموجهات الاتحادية وسيرالاداءوتحدياته بالولاية.. وأوضح سعدان أن الزيارة تجيء في اطار زيارات الإسناد الإداري للولايات التي كان قد ابتدرها الأمين العام للصندوق مطلع هذا العام يرافقه عدد من القيادات للولايات وان الزيارة جاءت بتكليف منه باعتبارها من الولايات المستقرة ولديها خطط ومشروعات تؤهلها للتقدم في هذا المجال … وأوضح أن الموجهات العامه للمرحلة الحالية الحرجة لتداعيات الحرب تتضمن منح إسكان النازحين أولوية بالتنسيق مع حكومة الولاية بجانب الوقوف على سير الأداء بالصندوق وبحث سبل معالجة المشاكل والتحديات به بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وأوضح أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار العقاري بالولاية يمكن الاستفادة من عائدها في تنفيذ مشروعات السكن الشعبي. والاقتصادي..

ورحب مدير الصندوق بالولاية بزيارة الوفد مبينا أنهم يعولون عليها في معالجة الكثير من القضايا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم العاملون للوفد الزائر في بداية الاجتماع تنويرا حول أداء الصندوق بالولاية واهم العقبات لتنفيذ الخطط والبرامج وفي مقدمتها ضعف فرص التمويل لمشروعات الاسكان. وطالبت الأستاذة عفاف الأمين كرار نائب المدير الاداري بالصندوق القومي بضرورة الاهتمام بعكس انجازات صندوق الولاية إعلاميا واشادت بمبادرة الصندوق بايواء عدد من أسر الناز حين بمخطط السكن الشعبي والاقتصادي بالدامر . وبعد التداول والنقاش تم الاتفاق على تحديد الاولويات والفرص المتاحة للارتقاء بالاداء ومناقشة ذلك مع حكومة الولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا