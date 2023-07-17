مدير عام الصحة يؤكدإستقرار الوضع الصحي بالولاية الشمالية





أكد المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية الشمالية الاستاذ إبراهيم النعيم إبراهيم إستقرار الوضع الصحي بالولاية بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الي أن الولاية الشمالية لم تسجل حتى الان أية حالات أوبئة في المرافق الصحية الحكومية ومراكز الايواء والمجتمع واضاف في تصريح أن الوزارة إستقبلت مؤخرا عددا من الكوادر الصحية والاختصاصيين والاستشاريين في بعض التخصصات الطبية النادرة وهم الان يقومون بأداء مهامهم وواجباتهم بصورة طيبة ويساهمون مع جهود الوزارة في تقديم الخدمات الصحية والطبية المميزة لانسان الولاية.

وقال إن الموقف الدوائي يسير بصورة طيبة بالرغم من وجود نقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة مع إستمرار جهود ومتابعة والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي والصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية والجهات ذات الصلة لتوفيرها والتوزيع العادل لها على جميع مستشفيات الولاية مؤكدا أن مستشفيات الولاية إستفادت كثيرا من منح الأدوية التي وصلت من بعض المنظمات العالمية العاملة في المجال الصحي ممتدحا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها والي الولاية الشمالية ووزارة المالية والقوى العاملة في الولاية لمعالجة الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه المستشفيات والمؤسسات الصحية وتشغيل بعض الأجهزة الطبية المتوقفة وعلي رأسها جهاز الاشعة المقطعية بالمجمع التشخيصي بدنقلا والعناية المكثفة والجناح الخاص بمستشفى دنقلا التخصصي مضيفا أن التحديات التي تواجه الوزارة تمثلت في نقص مدخلات المعامل والعمليات والاجهزة الطبية وتأخر صرف مرتبات العاملين بالوزارة مؤكدا في تصريحه إستمرار مجهودات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والصندوق القومي للتأمين الصحي في الدفع المشترك لأسعار الخدمات الطبية حفاظا علي إستمراريتها وتجويدها لاسيما في ظل ظروف الحرب الدائرة الان بالبلاد

سكاي نيوز

وكاله سونا