والي سنار يقف على سير العمل بطريق الدبكره ودالجزولي





وقف والي سنار توفيق محمد علي وعدد من أعضاء حكومته على سير العمل بطريق الدبكره ود الجزولي واشاد الوالي بالجهود الجارية في الطريق موجها الجهات ذات الصلة بالمحلية ووزارة البني التحتية ووزارة المالية بتوفيرالمتطلبات لاكمال الطريق بصورته النهائية من عمل الكباري وكافة الجوانب الهندسية وقال الوالي اننا اتينا لخدمة المواطن وسنبذل قصارى جهدنا لذلك حسب الامكانات المتاحة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الضرورية للمواطنين . وقال المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر ان جهود المحلية متواصلة في تقديم الخدمات رغم شح الامكانيات والموارد بالمحلية مؤكدا أهمية وحيوية طريق الدبكرة وضرورة ربطه بالطرق المعبدة لتسهيل حركة المواطنين في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية مؤكدا التزام محليته بالمتابعة والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاكمال الطريق في أقرب وقت ممكن مشيدا في ذات الصدد بجهود ومساهمات وزارة البني التحتية ووزارة المالية في توفير أوجه الدعم المطلوب ، واضاف ناصر ان منطقة الدبكرة ومواطنيها يشهد لهم بالعراقه التاريخية والإنتاجية مشيرا إلى أن طريق الدبكرة لم يشهد عمليات صيانه منذ عشر سنوات مما جعل المحلية تهتم بمتطلباتهم الحالية . فيما اعلن وزيرا المالية والبني التحتية المكلفين مواصلة الدعم لاكمال طريق الدبكرة ود الجزولي حسب توجيه والي سنار بذلك .

سكاي نيوز

وكاله سونا