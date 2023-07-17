انطلاق مبادرة شباب جمعية الامل المستنيرة لرعاية كبار السن بالدمازين





شهد الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين باقليم النيل الازرق اليوم بحي الفردوس بالدمازين جنوب انطلاق اول نشاط لمبادرة رعاية كبار السن بحضور الاستاذ اكرم ادريس بحر الدين رئيس الجمعية منسق المبادرة وعدد من الاعضاء والشباب بحي الفردوس. حيث ساهم الشباب بجهدهم وتدافعهم في تشييد مأوى لاحدي كبار السن مجهولي الهوية وذلك بتشييد سكن وملحقاته بالمواد المحلية ووجد العمل استحسان وقبول مجتمعي واسع.

من جانبه عبر الاستاذ وليد علي ادم مدير ادارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين بتفاعل شباب جمعية الامل المستنيرة وشباب حي الفردوس مع المبادرة الخلاقة والمسئولة المعنية برعاية كبار السن. واضاف وليد ان سرعة الاستجابة والتعاون في تشييد المأوي وملحقاته ابرزت الجانب المشرق في نفوس شباب الفردوس وتلمسهم لقضايا المجتمع وشريحة كبار السن. وامتدح وليد الانشطة المقترحة للمبادرة خاصة رفع الوعي المجتمعي باهمية رعاية كبار السن

وجدد وليد وقفة وتضامن ادارة الشباب بمحافظة الدمازين مع مبادرات ومشروعات الشباب المجتمعية املا ان يكون لشباب الدمازين ادوارا اجتماعية بناءة وهادفة

سكاي نيوز

وكاله سونا