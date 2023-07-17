جمع عطبرة الطبي يستأنف تشغيل القسطرة القلبية





بدأ اليوم بمجمع عطبرة الطبي استئناف العمل في القسطرة تحت اشراف استشاري القلب دكتور الصادق عسكر حيث تم إجراء ثلاث عمليات قسطرة قلبية بواسطة الدكتور ابوبكر تاج السر طه اختصاصي الباطنية والقلب.

واشاد دكتور عسكر بالقسطرة الموجودة والتي تعتبر من اجود القساطر العاملة وقال ان تشغيل القسطرة سيسهم في توطين العلاج لاهل نهر النيل مؤكدا ان الكوادر العاملة في الولاية من الكوادر المؤهلة لتنفيذ المشروع بصورة ممتازة واعتبر الخدمة التي تقدم شبه مجانية وذلك بتوفير المعينات الرئيسية ذات الكلفة العالية من قبل رئاسة مركز القلب الاتحادي.

من جانبه قال مدير مجمع عطبرة الطبي دكتور فاروق فيصل أن جهود المجمع تتجه نحو توفير الخدمة الطبية الغير متوفرة بالمستشفيات ضمن مشروع توطين العلاج وشكر جهود الاختصاصين والعاملين في المجال للتنسيق الجيد من اجل تقديم خدمة طبية مميزة واشار الي الخدمة الكبيرة المقدمة عبر المجمع لمواطني الولاية عبر العمليات المتخصصة والمناظير المتخصصة والمعمل المرجعي، فيما عبر دكتور ابوبكر تاج السر طه عن سعادتهم كاختصاصي قلب بتشغيل القسطرة والتي تعتبر اضافة للولاية وقال ان سعادتهم سوف تكتمل باعتماد المجمع كأحد المراكز المتخصصة لتوفير الدعم والمعينات لضمان الاستمرارية في ظل التكلفة العالية للمستهلكات والمعينات الطبية.

سكاي نيوز

وكاله سونا