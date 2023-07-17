بادي يوجه الشباب للإنخراط في معسكرات التدريب





جدد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق وقفة حكومة الإقليم وكامل إنحيازها للقوات المسلحة السودانية ووجه كافة الشباب للإنخراط في معسكرات التدريب للإنضمام لصفوف القوات المسلحة دحراً لمؤامرات الأعداء والطامعين في ثروات البلاد. جاء ذلك لدى وقوفه اليوم على سير العمل بمشروع صيانة وتأهيل طريق الدمازين/أقدي بمنطقة خور أبوسمرة ،ذلك بحضور وزراء المالية والبنى التحتية والزراعة وعدد من أعضاء لجنة الأمن واللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم عبدالله قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية والمك الفاتح يوسف المك حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم والأمين العام لحكومة الإقليم . ولدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد الذي نظم بالمنطقة دعا حاكم الإقليم بادى الى أهمية العمل من أجل مناهضة ومحاصرة خطاب الكراهية ، وأكد حرص حكومة الإقليم على المضي قدماً في دعم الخدمات التي تهم مواطني الإقليم عامة ومواطني مناطق أقدي ومحافظة التضامن على وجه الخصوص.

وزراء الزراعة والمالية والبنى التحتية أعلنوا جاهزية وزاراتهم للعمل في سبيل مضاعفة الإنتاج دعماً للبنيات التحتية والنهوض بالخدمات التي تهم المواطنين .

محافظ محافظة التضامن أشاد بمواقف حكومة الإقليم وصادق دعمها للخدمات التي تهم مواطني المحافظة في مقدمتها طرق الإنتاج الزراعي .

قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية أكد جاهزية القوات المسلحة وكامل إستعدادها للذود عن حياض الوطن وكسر شوكة التمرد .

المك سيف الدولة أدهم إدريس ناظر المنطقة الغربية أعلن نداء الإنخراط في صفوف القوات المسلحة صوناً لعزة الوطن.

هذا وقد تحدث في اللقاء العمدة مصطفى دوس عمدة أقدي وممثلين للمرأة والشباب مؤكدين على أهمية دعم خدمات المياه والصحة والتعليم والطرق , وأعلنوا وقوفهم الى جانب برامج حكومة الإقليم في سيبل دعم القوات المسلحة وإسناد البرامج الداعمة للخدمات بالمنطقة .

سكاي نيوز

وكاله سونا