وزير المالية بسنار يستعرض المعالجات لتمويل الموسم الزراعي ومعاش الناس





قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بولاية سنار المكلف دكتور محجوب احمد محمد ان الميزانية والايرادات تأثرت بالوضع الراهن لافتا إلى أن الولاية فقدت التحويلات الاتحادية بنسبة ١٠٠% وفقدت ايرادات الضرائب بنسبة ٩٠%، وتاثر تبعاً لذلك النفقات المالية والتسيير مما حدا بوزارة المالية الى ترتيب الاولويات واوجه الصرف وفي مقدمتها الامن والطواريء الصحية. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم برئاسة وزير المالية وضم مديري الادارات العامة بالوزارة، وناقش الموقف المالي والتقارير الادارية وموقف عمل الادارات وبعض الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجويدا للعمل.

واشار وزير المالية المكلف الى السياسات التي اتخذتها وزارة المالية في مجال معاش الناس مما انعكس ايجابا على الاستقرار السلعي وتخفيف العبء على العاملين بالدولة وتقليل الاثر الناجم عن عدم صرف المرتبات مؤكدا استمرار المساعي والجهود لتوفير سلة العاملين، كما اشار سيادته الى الإجراءات والمعالجات الادارية التي اتبعت مراعاة للوضع الحالي. من جانبها عبرت دكتورة منى عبد المنعم نمر مدير عام وزارة المالية عن عجز الولاية عن دفع المرتبات، مشيرة الى بعض المعالجات التي من شأنها التخفيف على العاملين من تجزئة استحقاقات نهاية الخدمة او السلفيات وصرف استحقاق الحساب الختامي، مؤكدة على ان الصرف على الموسم الزراعي اصبح كاملا على الولاية بالرغم من قلة الايردات. وثمن مدير جهاز التحصيل الموحد الوضوح والشفافية بين المدير العام ومديري الادارات مؤمنا على التخفيضات التي شملت معاملات الاراضي السكنية والتجارية والزراعية . وفي الختام امن المجتمعون على ضرورة التدريب المصلحي الداخلي وضرورة تواجد الماليين في جميع المحليات والوزارات والمواصلة في المجالات التي تخدم معاش الناس.

سكاي نيوز

وكاله سونا