والي سنار ومدير البنى التحتية يتفقدان الجسر الواقي لمدينة سنجة





تفقد والي سنار المكلف توفيق محمد علي عبدالله يرافقه مهندس حافظ بلة ابراهيم وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف تفقدا اليوم سير العمل في تأهيل الجسر الواقي لمدينة سنجة، حيث أشاد والي سنار بجهود العاملين بوزارة البنى التحتية في مختلف تخصصاتهم في سير العمل بالجسر الواقي، وأشار إلى أن حكومة الولاية تهتم كثيرا بتأمين مدينة سنجة ومدن ومناطق الولاية المختلفة من السيول والفيضانات ووجه وزارة المالية بإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تأهيل الجسر الواقي ونبه والي سنار إدارة الدفاع المدني لأن تأخذ الحيطة والحذر في مراقبة حمولة المواعين النهرية حفاظا على أرواح المواطنين. فيما أكد وزير وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بأن العمل في الجسر يستهدف أماكن الهشاشة والخطورة، مشيراً إلى أن العمل يسير بصورة جيدة بنسبة إنجاز 80٪، وأضاف أنه تم تجهيز محطات سحب مياه الأمطار وتصريفها بواسطة البوابات متوقعا نهاية العمل في تأهيل الجسر خلال اسبوعين.

سكاي نيوز

وكاله سونا