



كرمت الاستشارية الفنية للاطفال بالبلاد انابة عن اطفال السودان اليوم والي القضارف المكلف عضو المجلس الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب.

واكد دكتور عبدالقادر ابو الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة مقرر المجلس ان تكريم والي القضارف المكلف ياتى تقديرا لدوره الكبير في خدمة الاسر والاطفال بالولاية وخدمة الاسر والاطفال الوافدين من الخرطوم في ظل الظروف الاستثنائية و تحفيزا له على بذل المزيد من الجهود فى خدمة الاطفال والاسر بالولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا