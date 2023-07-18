انطلاق ورشة وبائية الكلازار بالقضارف





انطلقت صباح اليوم بقاعة المعهد الإقليمي للأمراض المتوطنة بالقضارف ورشة وبائية الكلازار ضمن مشروع مكافحة مرض الكلازار الممول من جمعية التربية الإسلامية بالبحرين بالتعاون مع منظمة الإشراق ووزارة الصحة بالقضارف.

ولدى مخاطبتها الجلسة الإفتتاحية للورشة ثمنت د. إحسان جبريل ممثل مدير عام وزارة الصحة دور جمعية التربية الإسلامية ومنظمة الإشراق في مجال دعم جهود الولاية الرامية لمكافحة الكلازار وقالت إن مرض الكلازار من الأمراض المدارية المهملة والقضارف تسجل أكثر من 85 % من الحالات المسجلة بالبلاد وقالت ان الولاية تحتاج مزيد من الدعم والتدخل في مجال مكافحة الناقل “الذبابة الرملية” بجانب توفير العلاج وتأهيل المعامل وتدريب الكوادر العاملة بالإضافة لبرامج تعزيز الصحة.

فيما أكد الأستاذ عمار صلاح قسم مدير مكتب منظمة الإشراق بالقضارف أهمية هذه الورشة التي تستهدف عدد 16 دارسا ودارسة من الكوادر العاملة بالمستشفيات ومراكز علاج الكلازار بمحليات القلابات الشرقية والغربية وبلدية القضارف وقال إن المنظمة ستعمل مع شركائها من أجل محاربة الكلازار واستقطاب مشاريع ذات صلة بالمجال الصحي .

بينما أوضح الأستاذ محمد يوسف مدير برنامج مكافحة الكلازار بالولاية أن الورشة ستتناول عدد من أوراق العمل العلمية بجانب التدريب العملي خلال أيام الدورة.

سكاي نيوز

وكاله سونا