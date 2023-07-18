تنسيق بين جامعة الخرطوم وعدد من الجامعات لإستئناف الدراسة أونلاين





تواصل مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عردي رئيس مجلس العمداء، مع عدد من مديري الجامعات السودانية بالولايات للترتيب لتهىئة البيئة التعلمية الملائمة لطلاب جامعة الخرطوم لإستئناف الدراسة أونلاين من المراكز التي تم تحديدها في الجامعات المعنية. وفي تصريح صحفي قال مدير الجامعة ان الدراسة أونلاين قد بدأت بالفعل في كليات الطب، الصيدلة، طب الأسنان، وعلوم التمريض وكلية العمارة حسب توصيات مجلس العمداء.

وأضاف مدير الجامعة أن عددا من الكليات التي أكملت المقررات الدراسية بدأت الٱن في الترتيب لعقد امتحاناتها، وان طلاب الدراسات العليا قد بدأوا إجراءاتهم للإمتحان بالتنسيق مع نواب عميد كلية الدراسات العليا في المجالس المتخصصة. وفيما يخص الجامعات التي تم تحديدها كمراكز للإمتحانات أكد مدير الجامعة ان العمداء قد تواصلوا مع نظرائهم في الجامعات المعنية ويجري الترتيب الٱن لإجراء الإمتحانات.

وأضاف مدير الجامعة وأنه تقديرا لظروف الكثير من الطلاب والذين هم خارج السودان بسبب الظروف المعلومة فقد تم التواصل مع سفارة السودان بالقاهرة لتحديد موقع يكون مركزا للإمتحان لطلاب الجامعة المعنيين بهذه الإمتحانات حسب كلياتهم وسيتم الاعلان عن موعد الامتحان وموقع المركز في القاهرة بعد اكتمال الترتيبات . هذا وقد أرسل مدير جامعة الخرطوم صوت شكر وتقدير لمديري الجامعات الذين رحبوا بالتنسيق والتعاون مع الجامعة كما شكر السادة العمداء علي جهدهم المقدر الذي ظهرت نتائجة في استئناف الدراسة أونلاين والترتيب لعقد الإمتحانات..

وقد شكر مدير الجامعة سفير السودان بالقاهرة واعضاء البعثة والمستشار الثقافي وجهات الإختصاص بجمهورية مصر العربية علي الموافقة والإعداد لإقامة مركز الإمتحانات بالقاهرة.

سكاي نيوز

وكاله سونا