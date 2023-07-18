تدابير لمعالجة ضعف مناسيب الري بالقناطر الرئيسيه بمشروع بالجزيرة





كشفت الزياره التي قام بها الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة وعدد من المسؤولين بالمشروع ووزارة الري والموارد المائية صباح اليوم لأقسام ود حبوبة ووادي شعير والشمالي الغربي وأبو قوتة والشمالي عن ضعف مناسيب الري بعدد من القناطر الرئيسية حيث، وقف المحافظ على موقف الري بعدد من القناطر الرئيسيه والترع والقنوات بقسم ود حبوبة والقناطر 7 و10 و21 و23 و26 و31 بقسم وادي شعير بتفاتيش العمارة الكتير ود البصير وتورس والفوار وميجر وادي النيل حيث تبين أن هناك ضعفاً واضحاً في مناسيب الري بتلك القناطر، وتم إتخاذ جمله من التدابير من بينها العمل على زياده مناسيب مياه الري بتلك القناطر، ووقف التعديات ووضع حراسات، وتحريك الآليات بصورة عاجلة لمواقع الإختناقات، وإلتزام إدارة مشروع الجزيره بتأمين المواد البترولية لآليات الحفر. على صعيد آخر أكد محافظ مشروع الجزيرة لدى لقائه بعدد من مزارعي قسم وادي شعير بقرية الكرنة على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتجاوز العقبات التي تواجه الموسم الزراعي ووجه بإيقاف ري المساحات خارج الدورة الزراعيه التي تروى من ميجر وادي النيل.

فيما أعلن مهندس ري شمال الجزيرة عن جملة من التدابير لمعالجة تذبذب مناسيب الري بزيادة مياه الري واستقرارها والتوزيع العادل على الترع والقنوات. هذا وقد إختتم محافظ مشروع الجزيرة جولته الميدانية بالوقوف على مناسيب الري بقنطرة 26 التي تغذي قسمي الشمالي الغربي وأبو قوتة كما وقف على قنطرة أبو عشر التي تشهد إستقراراً في مناسيب مياه الري.

سكاي نيوز

وكاله سونا