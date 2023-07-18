مدير الانتاج بالولاية الشمالية يتفقد مشروعي امطار وازهري المبارك





قام المديرالعام لوزارة الانتاج والمواردالاقتصادية بالولاية الشمالية المهندس حسين عبد الغفور برفقة المدير التنفيذي لمحلية الدبة ومدير الادارة العامة للمشاريع الزراعية بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ومدير مكتب الزراعة بمحلية الدبة وعدد من قيادات المحلية قاموا بزيارات ميدانية لمشروعي أمطار وأزهري المبارك الاستثماريين الزراعيين بمحلية الدبة.

وأكد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية في تصريح (لسونا) أن الزيارات جاءت للوقوف على سير العمل بالمشاريع الاستثمارية الزراعية والمشاكل التي تواجهها والتعرف علي المساحات المزروعة من المحاصيل المختلفة.

وأشار المهندس حسين عبد الغفور الي دور وإسهامات المشاريع الاستثمارية الكبيرة في تطوير القطاع الزراعي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد والتطور المنشود وأشاد بالتجارب الناجحة للمحاصيل الزراعية بالمشاريع الاستثمارية الزراعية وإستخدام التقانات والميكنة الزراعية الحديثة في جميع مراحل العمل الزراعي وجدد مواصلة جهود حكومة الولاية ووقوفها مع المشاريع الاستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملها .

وأضاف أنه إجتمع من خلال الزيارة بالمدير التنفيذي لمحلية الدبة ومدير مكتب الزراعة بالمحلية وعدد من قيادات العمل الزراعي.

وقال المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية إن الاجتماع إطمأن على سير عمليات زراعة الموسم الصيفي والتحديات التي تواجه الموسم بجانب الوقوف على مجمل المشاكل التي تواجه العمل الزراعي بمحلية الدبة.

سكاي نيوز

وكاله سونا