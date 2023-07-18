النيل الابيض تؤمن علي ضرورة إنجاح الموسم الزراعي الصيفي الحالي





أمن الاجتماع المشترك بين ولاية النيل الأبيض والبنك الزراعي السوداني الذي إنعقد اليوم بوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بربك برئاسة الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية المكلف بالنيل الابيض ممثل الوالي ووفد البنك الزراعي السوداني برئاسة الدكتور عزالدين علي محمد الفقير نائب المدير العام للبنك وبحضور المهندس الصادق محمد عثمان وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بالولاية أمن الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح الموسم الزراعي الحالي وتذليل كافة العقبات التي تعترضه من حيث التمويل والمساحات المستهدفة. وأكدت وزير المالية بالنيل الابيض ممثل الوالي عن جاهزية الولاية لانجاح الموسم الزراعي الصيفي والذي تستهدف من خلاله ولاية النيل الابيض زراعة اكثر من ثلاثة ملايين فدانا، مشيرة الي أن الاجتماع ناقش المشاكل والحلول ووصى بضرورة توفير تمويل الجازولين بالإضافة الي الدعم المقدر الذي قدمته منظمة الفاو للمزارعين من تقاوي تفوق الألف ومئتين طنا والتي تمثل نقطة مفصلية لنجاح هذا الموسم. من جهته قدم المهندس الصادق محمد عثمان وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بالنيل الأبيض شرحاً تفصيلياً للمساحات المستهدفة لهذا الموسم في القطاعين المروي والمطري ونجاح الوزارة في زيادة التمويل وتأجيل قضية الاعسار بالنسبة للمزارعين بالإضافة الي اكمال عمليات مكافحة الآفات والارشاد المتعلقة بهذا الموسم. وفي ذات الصدد ابان الدكتور عزالدين علي محمد الفقير نائب المدير العام للبنك الزراعي السوداني ان زيارتهم للنيل الأبيض تأتي في إطار السعي الجاد لانجاح الموسم الزراعي الصيفي والوقوف على الاحتياجات الضرورية والتطبيق الفعلي لسياسات البنك لهذا الموسم على ارض الواقع والتي تم انزالها منتصف يونيو الماضي والتي تؤكد ان الهدف الاستراتيجي للبنك ان ينحج جميع المزارعين في العمليات الزراعية وتجنيب البلاد الكوارث. وقال نائب المدير العام للبنك الزراعي السوداني ان البنك الزراعي يركز على النيل الأبيض باعتبارها من الولايات الواعدة والأكثر استقرارا الشئ الذي أكدنا من خلاله معالجة جميع القضايا المتعلقه بالموسم الزراعي من حيث المساحات المستهدفة والتمويل وتوفير المواد البترولية.

سكاي نيوز

وكاله سونا