منظمة زوا بالقضارف توزع تقاوى لعدد (٤٥٠٠) مزارعا





دشنت منظمة زوا الهولندية بولاية القضارف اليوم مشروع توزيع المدخلات الزراعية لصغار المزارعين بالقطاع المطري لمحصولات الذرة والسمسم والفول السودانى والدخن والاسمدة والمبيدات ضمن مشروع تقوية الشراكات الشاملة لصغار المنتجين بمناطق الزراعة المطرية.

وأوضح الاستاذ الطيب عمر المدير القطري المكلف لمنظمة زوا خلال تدشين البرنامج ان المشروع يستهدف عدد (٤٥٠٠) مزارعا بكلفة كلية بلغت (٧١٣) الف دولارا بهدف تمكين صغار المزارعين من توفير الامن الغذائي والاسهام فى زيادة الإنتاج والانتاجية فى خمس محليات بالولاية تمثل مناطق الإنتاج الزراعى، مشيراً الى احتواء المشروع على كافة الحزم التقنية الموصى عليها من قبل هيئة البحوث الزراعية من البذور المحسنة والمعفرة والسماد والمبيدات الحشائشية والحشرية بجانب متابعة المهندسين الزراعين لعمليات الزراعة وحتى الحصاد.

واشاد المهندس عمر أحمد محمد البشير مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف بدور منظمة زوا بولاية القضارف والمشروعات الكبرى التى تطلع بها فى مجال دعم المنتجين وصغار المزارعين والجمعيات الزراعية النسوية الشىء الذى أسهم بصورة فاعلة فى تحقيق الامن الغذائي مشيدا بالدعم السخي فى توفير التقاوى للمزارعين ولأول مرة ادخال الاسمدة والمعفرات كحلقة مكتملة للعملية الزراعية.

وقال مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية إن هذا المشروع سوف يسهم بصورة فاعلة فى الاكتفاء الذاتى وتحقيق الامن الغذائي خاصة وان البلاد تعول كثيرا على القضارف فى زيادة الإنتاج بعد الظروف الماثلة بالبلاد موكدا جاهزية مكاتب الإرشاد الزراعى بالمحليات لتقديم الإرشاد لكافة المزارعين.

سكاي نيوز

وكاله سونا