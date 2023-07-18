جامعة بخت الرضا تستضيف كلية دار العلوم والتكنولوجيا بالدويم





تستضيف جامعة بخت الرضا طلاب كلية دار العلوم والتكنولوجيا ببرامجها المختلفة بمنشآت الجامعة ولجميع الفصول الدراسية واستيعابهم بنظام الساعات المعتمدة في الكليات والبرامج الدراسية المناظرة وذلك بمدينة الدويم اعتبارا من يوم الأحد 30 يوليو ٢٠٢٣م.

تقرر ذلك في الاجتماع الذي عقده أمس بروفيسور المعتز بالله بكري أحمد سيد أحمد مدير جامعة بخت الرضا مع وفد كلية دار العلوم والتكنولوجيا برئاسة بروفيسور إبراهيم محمد آدم عميد الكلية حيث رحبت الجامعة بهذا تنفيذاً لموجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الداعية إلى التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة لضمان استمرار العام الدراسي وعدم تأثر الطلاب بالاحداث الجارية في البلاد، وفي إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة بخت الرضا وكلية دار العلوم والتكنولوجيا

سكاي نيوز

وكاله سونا