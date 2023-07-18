أكاديمي:القلق والخوف والإضطرابات نتيجة حتمية للأطفال الذين عايشوا الحروب





نظم مركز الجزيرة للقياس والعلاج النفسي وشركاؤه مساء أمس بمركز إيواء مدرسة نفيسة عوض الكريم للأساس بنات بحي النصر شرق مدني برنامجاً خاصاً بالأطفال من سن 5 – 18 عاماً إشتمل على ألعاب وأنشطة إجتماعية حيث أكد اختصاصي الصحة النفسية للأطفال والشباب د. معاذ شرفي تعرض الأطفال للمرض النفسي ما يُضاعف من أهمية صحتهم النفسية ولفت لضرورة اللعب للتخلص من التوترات وتحقيق الراحةٍ النفسية لتنمية مهارات وقدرات الطفل العضلية والحسية والحركية والثقة في النفس وإحترام القوانين المنظمة للألعاب.

وقطع د.شرفي بأن اللعب يزيد مواهب الأطفال ويتيح التعرف على إمكاناتهم وإبداعتهم وميولهم المستقبلية وتعلم الشراكة عبر اللعب الجماعي واتخاذ القرار وحسن التصرف والتفكير وبناء الشخصية ومعرفة دور الجنسين وواجباتهم كما يذيب الفوارق الطبقية، ودعا الأمهات لمشاركة الأطفال في اللعب وقال إن أكبر جريمة هي: (إعطاء إحساس للطفل بأن اللعب مسألة فارغة) وأكد أن منع الطفل من اللعب يُبطِّئ نموه السلوكي ويُضعف تفاعله مع الآخرين:

وأكد اختصاصي الصحة النفسية للأطفال والشباب أن إضطرابات مثل القلق والخوف والإضطرابات السلوكية هي نتيجة حتمية للأطفال الذين عايشوا الحروب كما أن مشاعر الإحباط واليأس والتمرد والعنف قد تتولد في ذات الطفل نتيجة ما يعانيه من فقد وقهر، وتابع يحتاج الطفل على أرض الواقع للدعم النفسي كما يحتاج لممارسة هواياته وألعابه ونشاطه لتحويل التوتر والقلق والخوف من مشاعر مرضية إلى سلوكيات يمكن ضبطها والتحكم فيها.

كما أردف دكتور شرفي يحتاج الطفل لمشاركة أطفال آخرين اللعب فاللعب يمكن أن يصبح وسيلة لعلاج إضطرابات السلوك لدى الأطفال، وأشار إلى أن العلاج باللعب يوفر تأثيرات علاجية كبيرة لمجموعة من المشكلات بما في ذلك السلوكية والإكتئاب والقلق وأن وجود جهات داعمة ومتخصصة تشتمل على معالجين نفسيين وإجتماعيين ضرورة لإعادة هيكلة وتنشئة الطفل وجدانياً ومعرفياً .. هذا وقد إشتمل البرنامج على حكايات العم هجو عثمان وعرائس ماما مواهب أبوسن ودراما عباس اللفيف ومُزدلفة الحاج والعروض التراثية للزهرات الصغيرات التومات هند وهديل وجود أشعلت أجواء الحماس في المكان ضمن برنامج للدعم الإجتماعي والنفسي.

الجدير بالذكر أن قائمة شركاء مركز الجزيرة للقياس والعلاج النفسي تضم لجنة جامعة الجزيرة المجتمعية، ورابطة الأطباء السودانيين بقطر، ونقابة الأطباء السودانيين بإيرلندا SDUI، وتجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة النقابية للأطباء السودانيين بالمملكة المتحدة SDU- UK، ومنظمة حاضرين .. وتُوجت جهود الشركاء بإطلاق حملة (نحن معكم) لتخفيف الضغوط النفسية والتخلص من التوتر وتوفير مساحات صديقةٍ للأطفال تهدف لدعم مرونة وصحة الأطفال الذين عانوا من الكوارث وتأسيس علاقات تفاعلية إيجابية وداعمة ومساعدة الطفل على تعزيز قدراته المختلفة والحد من التوتر واستعادة حقوقه في اللعب والتعلم عن طريق خلق بيئة تركز على الطفل وتدعم تفاعله الإيجابي مع أقرانه والمجتمع المحيط به .

سكاي نيوز

وكاله سونا