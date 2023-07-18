لجنة أمن النيل الابيض تتفقد عدد من المعابر ونقاط التفتيش





تفقدت لجنة أمن ولاية النيل الابيض اليوم برئاسة الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي الولاية تفقدت عدد من المعابر الرئيسية ونقاط التفتيش بالولاية وذلك في إطار خطة اللجنة لتأمين المداخل والمعابر الرئيسية بجميع محليات الولاية. وأكد والي النيل الابيض رئيس لجنة الأمن بالولاية ان هذه الجولة تأتي بغرض الوقوف علي عمل المعابر والنقاط ومعالجة المعوقات التي تعترض سير العمل لإكمال جهود الترتيبات الأمنية لتأمين الولاية والحد من السرقات والجرائم العابرة في ظل الاوضاع الأمنية التي تشهدها ولاية الخرطوم لاسيما وأن الولاية أصبحت معبر رئيسي ورابط بين ولايات شرق وغربها.

واشاد الخليفة بالتنسيق الجيد بين كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالولاية لتأمين المعابر والحدود الشئ الذي ساهم في توسيع دائرة الامن والاستقرار بجميع المحليات. الي ذلك تفقدت لجنة امن ولاية النيل الأبيض القسم الاوسط بمدينة ربك ووقفت على عدد من المسروقات من ولاية الخرطوم والتي تم ضبطها بواسطة شرطة الولاية والتي إشتملت على عدد من العربات والاثاثات والاسمدة الزراعية الي جانب كميات من الوقود تم ضبطها في إطار قانون الطواريء بالولاية. وامتدح مدير شرطة النيل الأبيض اللواء شرطة سيف الدين أحمد الحاج جهود قوات الشرطة في تحقيق الامن والحد من انتشار الجريمة وقال إن الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الامينة التي تحمي الامن والاستقرار وممتلكات المواطنين. هذا وقد وجهت لجنة امن الولاية من خلال الطواف علي المعابر بمضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الأجهزة الأمنية لبسط هيبة الدولة والحفاظ علي الامن الذي تشهده الولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا