والي الشمالية يقف على الجهود المبذولة لتوفير الادوية بالولاية





بحث والي الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي بمكتبه مع المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالانابة الاستاذ عبد الله محمد عثمان العاز والمدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف الاستاذ إبراهيم النعيم إبراهيم ومدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الدكتور حمد النيل الباقر احمد ومدير الادارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الدكتور طارق إبراهيم عبد القادر ومدير الادارة العامة للطب الوقائي الاستاذ عبيد الله محمد عبيد الله بحث الجهود المبذولة والاجراءات المطلوبة لتوفير الأدوية ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الامداد الدوائي وسد النقص الموجود في بعض الاصناف خاصة أدوية أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد والي الولاية الشمالية مواصلة مجهودات حكومته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والخروج برؤية وأضحة لتوفير أصناف الأدوية التي بها شح ووجه بتكوين لجنة لمتابعة الامداد الدوائي وتكملة النقص الموجود في الأدوية.

من جانبه أكد المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالانابة جاهزية الوزارة لتمويل كميات الأدوية المطلوبة .

الي ذلك أشار المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف الى ضرورة إشراك القطاع الخاص في توفير الادوية المطلوبة وفقا للاشتراطات الصحية التي تحددها الوزارة عبر الجهات المختصة في المجال.

بدوره إستعرض مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الشمالية الموقف الدوائي بالولاية والجهود المستمرة لتوفير الاصناف التي بها نقص وذلك حسب شروط ومطابقة مجلس الأدوية والسموم.

سكاي نيوز

وكاله سونا