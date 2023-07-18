ترتيبات لإستئناف الدراسة بجامعة الجزيرة





إستمع مجلس عمداء جامعة الجزيرة في إجتماعه صباح اليوم بمجمع النشيشيبة برئاسة البروفيسور صلاح الدين العربي مدير جامعة الجزيرة لمقترح أمانة الشؤون العلمية لإستئناف الدراسة بعد التشاور مع عمداء الكليات وسيتم الإعلان عنه رسمياً عقب إجراء بعض الترتيبات مع الجهات ذات الصلة.

وإطمأنَّ المجلس على ترتيبات إستئناف الدراسة لعدد من الدفعات ببعض الكليات وفقاً لمقترح أمانة الشؤون العلمية ومتابعة الترتيبات اللازمة لتهيئة البيئة الدراسية.

من جانبه عدد الدكتور ربيع أسد عميد شؤون الطلاب نتائج زياراته الميدانية لبعض الداخليات.

من جهته أكد الدكتور ياسر الهاشمي وكيل الجامعة تسخير كافة الإمكانيات لصالح توفير بيئة أكاديمية مناسبة مبيناً إكتمال المرحلة الأولى من ردميات طواريء الخريف في عدد من الطرقات والميادين. وأشار البروفيسور أسامة عباس عميد كلية الدراسات العليا للجهود المبذولة بالتنسيق مع كلية العلوم الرياضية والحاسوب ومركز الحاسوب وتقانة المعلومات لحوسبة العمل بالكلية.

فيما أعلن مدير الجامعة توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الجامعات الحكومية وغير الحكومية بغرض تبادل المعينات التدريسية والتدريبية المتاحة في جامعة الجزيرة للإستفادة منها في دعم العملية التعليمية لهذه الجامعات.

سكاي نيوز

وكاله سونا