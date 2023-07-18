والي كسلا يتفقد مركز بيت الشباب لايواء الوافدين





قام والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله بزيارة تفقدية الي مركز ايواء الوافدين ببيت الشباب بكسلا ذلك بغرض الوقوف علي احوال الاسر الوافدة من ولاية الخرطوم بسبب الحرب، و استمع الوالي الي تنوير شامل من الاستاذ عبد الله جعفر رئيس جمعية بيوت الشباب السودانية بولاية كسلا حول استضافت الاسر الوفادة ببيت الشباب البالغ (31) شخصا يكونون (9) اسرة. وقال ان الاستضافة تمت لهم رغم عدم تهيئة بيت الشباب الذي تعرض الي حريق اثناء احداث كسلا في العام الماضي مشيرا الي ان الحاجة دعت الي استضافتهم للحوجة الماسة لايوائهم خاصة وان الاسر تضم اطفالا ونساء.

ودعا عبدالله جعفر كافة الخيرين من ابناء الولاية لزيارة النزل للوقوف علي الوضع ومن ثم المساهمة في تقديم احتياجات الاسر الوافدة في مختلف مناحي الحياة.

من جانبه اوضح الاستاذ هاشم عبد الله الفكس رئيس مجلس ادارة جمعيات بيوت الشباب السودانية ان الغرض من استضافة الوافدين ببيت الشباب علي وضعه الحالي يجئ في اطار المساهمة في العمل الاجتماعي واستقبال الوافدين وتوضيح رسالة الجمعية التي تقدمها للمجتمع معرباً عن تقديره لزيارة والي الولاية التفقدية للوقوف علي النواقص وتوجييه بتوفير احتياجات الاسر الوافدة.

واوضح ان ولاية كسلا تعتبر من الولايات المتميزة في اطار عمل جمعيات بيوت الشباب. وعبر عدد من الوافدين عن تقديرهم لاهالي كسلا في استضافتهم واستقبالهم مشيرين الي النواقص والاحتياجات الضرورية لتهيئة بيئة النزل وضرورة توفير المواد الغذائية والايوائية لهم خاصة وان الولاية لم تقدم لهم مايحتاجونه. وامنوا علي اهمية ايجاد فرص عمل يمكن ان تعينهم علي توفير احتياجات اسرهم بدلا عن تلقي الاعانات.

من جانبه ثمن الوالي دور جمعية بيت الشباب السودانية مبادرتها في استضافت الاسر الوافدة من ولاية الخرطوم رغم الاوضاع المعلومة بالنزل. واصدر عددا من التوجيهات التي من شانها تحقيق الاستقرار للاسر الوافدة والمستضافة ببت الشباب وتوفير احتاجاتها اللازمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا