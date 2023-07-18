التأمين الصحي بغرب كردفان يؤكد الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية





قال الأستاذ محمد ياسين كباري مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان المكلف إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة التي تمر بها البلاد أثرت سلباً على تقديم الخدمات التأمينية بالصورة المطلوبة خاصة عملية انسياب الإمداد الدوائي بالمراكز الصحية . وابان كباري في تصريح ان إدارته رغم الظروف الصعبة لا زالت تقدم الخدمة الطبية للمرضى وتعمل على إعلاء قيمة الشراكات مع الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمات عبر الإدارة المشتركة مع وزارة الصحة بالولاية. واوضح ان الحرب الدائرة في الخرطوم أدت إلى شح الإمكانيات المالية للتأمين الصحي مؤكداً على أهمية توفير الخدمات الصحية عبر المنافذ المختلفة والحفاظ على الحد الأدنى منها … واشاد كباري بتعاون وإنسجام مدير عام وزارة الصحة بغرب كردفان لتحقيق اهداف الادارة المشتركة ومعالجة القضايا العالقة بين التأمين الصحي والوزارة . كما أمتدح الدور الكبير الذي ظلت تقوم به وزارة المالية بالولاية في سبيل توفير المحاليل المعملية

سكاي نيوز

وكاله سونا