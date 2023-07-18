كسلا : تحوطات كبيرة لطواريء الخريف الهندسية والصحية





استعرض الاجتماع الذي عقده والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله مع وزيري البنية التحتية والتنمية العمرانية رئيس اللجنة العليا لطواريء الخريف المهندس عصام ابراهيم والمالية والقوى العاملة موسى محمد اوشيك بحضور مقرر اللجنة العليا لطواريء الخريف المقدم شرطة موسي ابراهيم استعرض الخطوات الجارية من تحضيرات في اطار طواريء الخريف ومطالبات الجهات الرسمية المتمثلة في وزارتي التخطيط العمراني والصحة والمعينات والمطلوبات من المركز في الفترة السابقة فضلا عن تحديد نقاط واجبة التنفيذ.

واوضح رئيس اللجنة العليا للطواريء ان الاجتماع امن على ضرورة تقديم المحليات لاحتياجاتها الصحية وطواريء الخريف في ظل الامكانيات المتاحة والظروف المعلومة مشيرا الى التزام حكومة الولاية بالعمل على تذليل الصعاب وتوفير جزء من المبالغ المطلوبة لطواريء الخريف علاوة على وضع التحوطات والمعينات اللازمة من خيش وخيام مشمعات ومواد بترولية ذلك حالة حدوث أي طاريء قد يحدث.

سكاي نيوز

وكاله سونا