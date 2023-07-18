تشكيل لجنة بالشمالية لتوفير حاجة الولاية من المنتجات الطبية





أوضح المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية الشمالية الاستاذ إبراهيم النعيم إبراهيم أن المجهودات مستمرة من قبل حكومة الولاية ووزارة الصحة والصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية والجهات ذات الصلة لسد النقص الموجود في بعض أصناف الأدوية وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة لتوفير حاجة الولاية من المنتجات الطبية برئاسة المدير العام للوزارة ومدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية مقررا وعضوية اخرين من الجهات المختصة وذلك تنفيذا لتوجيهات والي الولاية الشمالية الاستاذ الباقر احمد علي>

وأشار الي أن وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية بتوفير الأدوية التي بها إنقطاع شرعت في تنفيذ مخرجات لقاء الوالي بالمدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالانابة الاستاذ عبد الله محمد عثمان العاز وعدد من قيادات الوزارة ومدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الشمالية الدكتور حمد النيل الباقر احمد.

وأشاد في تصريح بجهود حكومة الولاية ووزارة المالية والقوى العاملة ودعمهم المستمر للقطاع الصحي وتجويد مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لانسان الولاية .

من جانبه اكد مدير الصندوق القومي للامدادات الطبية فرع الولاية الشمالية أن مهام واختصاصات اللجنة التي سيتم تشكيلها من قبل المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف تتمثل في معالجة نقص أصناف الأدوية الغير متوفرة بالولاية وتوفير مخزون إستراتيجي لمحاليل ومستهلكات المعامل والاجهزة الطبية مشيرا إلى إلتزام وزارتي الصحة الاتحادية والولائية ورئاسة الصندوق القومي للامدادات الطبية وفرع الصندوق بالولاية بتأمين تقديم الخدمات الطبية للمواطنين مضيفا أنه تم خلال اليومين الماضيين تسليم عدد من مراكز غسيل الكلى عدد من الغسلات والادوية المصاحبة مع إستمرار الجهود لتوفير المستهلكات الطبية لمراكز غسيل الكلى وطمأن المواطنين بموقف المحاليل الطبية والتي تكفي لمدة ثلاثة أشهر.

وقال إن التعاون والتنسيق المشترك سيظل قائما بين وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والصندوق القومي للامدادات الطبية والجهات المختصة من أجل تقديم خدمة دوائية مميزة لمواطن الولاية الشمالية

سكاي نيوز

وكاله سونا