والي القضارف يطمئن على الموقف الجيد للمخزون الدوائي والمعدات الطبية





اطمأن والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب خلال لقائه بمكتبه اليوم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الاستاذ عبدالناصر حسن علي اطمأن على الموقف الجيد للمخزون الدوائي والمعدات الطبية وسير العمل بالمستشفيات وتنفيذ التزامات حكومة الولاية تجاه سداد استحقاقات العاملين بالمستشفيات على ضوء الاجتماع الاخير الذى عقده الوالى المكلف مع مديرى تلك المستشفيات كما قدم عبدالناصر تقريرا حول استعدادات الوزارة لمقابلة طواريء فصل الخريف الصحية ومكافحة نواقل الامراض وتأهيل اقسام العناية بالمستشفيات والخطوات التى وصل اليها العمل فى تأهيل وصيانة الاجهزة الطبية بجانب استجلاب اجهزة تفتيت الحصاوى واخرى تخص امراض العيون بالاضافة الى توفير مولد كهربأئى لانارة مستشفى القضارف التعليمى بتبرع من وزارة الصحة الاتحادية وتنظيم ايام علاجية بمشاركة الكوادر الطبية الوافدة الى القضارف من الخرطوم فى مجال التخصصات النادرة علاوة على تكوين مجلس تنسيق العمل الطبى بالولاية لتقديم خدمات متكاملة بالاستفادة من المؤسسات العلاجية الولائية والاتحادية بالقضارف فضلا عن توفير ادوية لعلاج السرطان بقيمة 35 مليار لمركز الشرق لعلاج الاورام بتوجيه من والى القضارف المكلف.

سكاي نيوز

وكاله سونا