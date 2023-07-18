وزيرة الصناعة الاتحادية تؤكد أهمية التوجه للصناعات الجلدية بنهر النيل





اكدت المهندس بتول عباس وزيرة الصناعة الاتحادية المكلف على ضرورة تضافر الجهود للاتجاه الى الشراكات الذكية واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية والاهتمام بالصناعات التحويلية لزيادة الانتاج والانتاجية وتعظيم العائدات وذلك عبر الاتجاه للصناعة المعتمدة على الانتاج الزراعي والحيواني مؤكدة ضرورة الاتجاه للصناعات الجلدية وتطويرها لتوفر الخام بولاية نهر النيل للاستفادة منه وزيادة العائدات التي تسهم ايجابا في دفع عجلة الاقتصاد بالولاية.

جاء ذلك لدى زيارتها اليوم لعدد من المشروعات الصناعية بمحلية عطبرة بحضور المهندس ندى الريح مدير الادارة العامة للصناعة والبيئة بالولاية وعدد مقدر من العاملين بادارة الصناعة.

وجددت بتول تعهد وزارتها بالعمل على تطوير القطاع الصناعي بالولاية وتذليل كافة العقبات التي تعترض العمل والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تميز ولاية نهر النيل.

وكانت الزيارة اشتملت على مطاحن عطبرة الجديدة للغلال ، مجمع الضمان الاجتماعي (صالات الانتاج )، بنك التنمية الصناعية ومصنع البجراوية لصناعة الحديد والمستلزمات الكهربائية، واستمعت الوزيرة الى شرح وافي حول سير عمل هذه المشروعات والبرامج والخطط المستقبلية لتطوير العمل والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في ظل الظروف الراهنة والحرجة التي تمر بها البلاد.

سكاي نيوز

وكاله سونا