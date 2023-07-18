اعلان حالة التعبئه والاستنفار بمحلية الجبلين بالنيل الأبيض





اعلنت لجنة امن محلية الجبلين بولاية النيل الابيض عن حالة التعبئه والاستنفار بكافة أنحاء المحلية لدعم القوات المسلحة في حربها الدائرة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .

جاد ذلك خلال اجتماع لجنة امن المحلية برئاسة الأستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي لمحلية الجبلين بحضور عدد من القيادات التنفيذية وقيادات الإدارة الأهلية بالمحلية وقال المدير التنفيذي للمحلية ان اعلان حالة التعبئة والاستنفار يتضمن فتح المعسكرات بالمحلية لاستيعاب وتدريب كل من يستطيع حمل السلاح ، وأعلن عن تسخير ميزانية المحلية للاستنفار وتعزيز الامن والاستقرار .

ودعا الشباب للمساهمة بشكل فاعل في هذا الإتجاه وقوفا إلى جانب القوات المسلحة ومساندتها في معركة الكرامة ضد متمردي مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت جرائم كبيرة في حق المواطنين ، كما دعا قادة مجتمع المحلية لتوحيد الصف ووحدة الكلمة وقوفا ودعما وسندا للقوات المسلحة . من جانبه اشاد العميد الركن ابراهيم الدخيري قائد اللواء ٧٠ مشاة بالجبلين بوقوف مواطني المحلية مع قواتهم المسلحة ، وقال ان الجبلين تداعت شيبا وشبابا إلى قيادة الجيش بالمدينة دعما وسندا للقوات المسلحة في أول يوم للحرب ، واضاف ان القوات المسلحة تمضي يوميا من نصر إلى آخر بخطى حثيثة ومدروسة، واشار الي ان السند الشعبي يمثل اهم مصادر القوة ، واعرب عن شكره للمواطنين على وقوفهم خلف قواتهم المسلحة ، وأمن المتحدثون من قيادات الإدارة الأهلية خلال الاجتماع عن وقوفهم صفا واحدا خلف القوات المسلحة دعما وسندا لها

وخلص الاجتماع إلى تشكيل ثلاث لجان متخصصة تمثلت في لجنة للتعبئة والاستنفار و، لجنة الدعم المالي ولجنة الإعلام.

سكاي نيوز

وكاله سونا