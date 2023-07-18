والي شمال كردفان يؤكد دور الإدارة الأهلية في التعايش السلمي





أكد والي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف على دور الادارة الاهلية فى المحافظة على التعايش السلمي وترسيخ السلم الاجتماعى بين المكونات ومساندتها للدولة.

وجاءت تأكيدات الوالي هذه لدى لقائه بمكتبه بامانة الحكومة بالابيض بقيادات الادارة الاهلية بالولاية مؤكدا ان الادارة الاهلية يعول عليها كثيرا وذلك لاهميتها فى تماسك النسيج الإجتماعي ووحدة الصف.

واضاف الوالي ان الادارة الاهلية لها أرث تاريخى طويل ولها العديد من الاسهامات خلال الفترة الماضية والحالية وأشار سيادته إلى مآلات الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وولاية شمال كردفان ومطلوبات هذه المرحلة.

هذا واعرب الوالي عن سعادته بهذا اللقاء وقال انه سيكون فاتحة لمزيد من التعاون بين حكومة الولاية والادارة الاهلية خلال الفترة القادمة.

من ناحيتها اكدت قيادات الادارة الاهلية تعاونها ووقفتها مع حكومة الولاية من اجل تحقيق الامن والاستقرار مؤكدين على روح الانسجام بين مكونات الادارة الاهلية والعمل كمنظومة واحدة من اجل مصلحة الولاية.

هذا وقد تناولت الادارة الاهلية من خلال اللقاء العديد من المسائل والمحاور المتعلقة بشؤون الادارة الاهلية وقضايا المجتمع.

وحضر الاجتماع امين عام حكومة الولاية وأمين المجلس الأعلى للثقافة والشباب والرياضة ومدير ديوان الحكم المحلي بالولاية مؤكدين انهم يعملون كمنظومة واحدة مع الإدارة الأهلية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار لمواطن الولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا