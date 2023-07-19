إنطلاق البرنامج التدريبي بمعسكر الكريمت المفتوح بالمناقل





شهد الأستاذ حافظ عبد الله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحلية وأعضاء اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار صباح اليوم إنطلاق البرنامج التدريبي بمعسكر مدينة الكريمت المفتوح إستجابة للنداء الوطني دحرا للغزاة وتأمينا للمنطقة من أية إختراقات .. حيث أعلن المدير التنفيذي عن بداية إفتتاح منظومة المعسكرات الأحد المقبل بمنطقة سرحان ..

من جانبه أشاد العقيد الركن جهاد التهامي مشرف معسكرات محلية المناقل بحماس الشباب مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد برامج مكثفة في المعسكرات تأهيلا للشباب ليكونوا درعاً للوطن وحماة لمناطقهم مضيفاً أن البرنامج التدريبي يُعنى بالرياضة وكمال الأجسام والبيادة والبرامج الروحية والترفيهية …

فيما عبر العمدة العاقب موسى ممثل المنطقة عن حماس المنطقة وجدية الشباب وإستعدادهم لدعم معارك الكرامة بالمال والرجال ..

وأكد مدير شرطة المحلية أن المعسكرات ستصبح مرتكزاتٍ اساسية وفصائل متقدمة حماية للمحلية .. الجدير بالذكر أن المنتسبين للمعسكر قارب 500 مجنداً .. هذا وكانت اللجنة العليا للتعبئة والإستنفار بالمحلية قد وقفت في إجتماعها بقاعة إجتماعات المحلية برئاسة المدير التنفيذي على مجمل عمل اللجان الفرعية وإستكمال النواقص وصولاً للأهداف المتمثلة في إسناد القوات المسلحة وتأمين المحلية برفع الحس الامني وتوزيع الإرتكازات على المداخل والمواقع المهمة والإستفادة من الطاقات الشبابية ودعم المواطنين حتى تتجاوز البلاد هذا المحك .. وأعلنت إدارة الشرطة خارطة إرتكازاتها وطوافاتها وأشار رئيس اللجنة لأهمية إستقطاب الدعم والتواصل مع الغرفة التجارية والصناعية وعقد لقاء يضم المؤسسات والهيئات وفروع المصارف بالمناقل للمساهمة في الإستنفار ونصرة الجيش كواجب وطني

سكاي نيوز

وكاله سونا