رئيس مجلس السيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس الجزائري ” يسعدني وأمتنا الإسلامية تستقبل العام الهجري الجديد ١٤٤٥ أن اتقدم إليكم بإسم الجزائر شعباً وحكومة بأصدق التهاني والتبريكات داعياً المولى عز وجل أن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية.

وأن يجعل هذا العام فاتحة خير وبركة على شعبكم وبلدكم الشقيق وأن يمن على سائر بلدان وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالمزيد من الإستقرار والنماء.

سكاي نيوز

وكاله سونا