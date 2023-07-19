مالية القضارف تشرع فى توفير علاج الأورام من بورتسودان مباشرة





أشارت الأستاذة نجاة أحمد محمد المدير العام لوزراة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف إلى الجهود المقدرة التي تبذلها حكومة الولاية في تقديم المساعدات الإنسانية للوافدين من الخرطوم بمعسكرات الإيواء بالولاية وذلك في محاور المياه، الغذاء والعلاج وأبانت نجاة أن الوزارة ظلت تنفق أسبوعياً ما يقارب الثلاثة ملايين جنيه لتوفير مياه الشرب النقية بمراكز الإيواء فضلاً عن ترحيل جميع المواد الغذائية المقدمة من المنظمات من ميناء بورتسودان إلى الولاية وتوزيعها على المراكز.

وتناولت المدير العام لوزارة المالية حجم الإنفاق المبذول في المحور الصحي خاصة ما يلي توفير التسيير بالمستشفيات المتخصصة لمقابلة الحالات القادمة من الخرطوم بمركز غسيل الكلي والسكري ومركز الأورام حيث كشفت فى تصريحات صحفية أنه ولأول مرة سيتم إستجلاب الأدوية المتعلقه بالأورام من بورتسودان إلى القضارف مباشرة بكلفة تفوق الإثنين وثلاثين مليون جنيه مؤكدة على أهمية هذه الخطوه في معالجة الكثير من مشاكل مرضى الأورام .

وكانت المدير العام لوزارة المالية قد عددت جملة من الأنشطه التي تقوم بها الوزارة في تأهيل وصيانة مراكز الإيواء وتزويدها بالخدمات اللازمة.

سكاي نيوز

وكاله سونا