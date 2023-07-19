البرهان يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة العام الهجري





تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال ملك الأردن: يسرني أن أغتنم مناسبة إحتفالات الأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥م، لأبعث لفخامتكم بأطيب التهاني وأصدق المشاعر الأخوية المقرونة بالدعاء إلى الله، أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبكم الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

سكاي نيوز

وكاله سونا