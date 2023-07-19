الجزيرة: إحتفالات السنة الهجرية تزامنت مع إنتصارات القوات المسلحة





هنأ الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأهل السودان عامة والجزيرة خاصة وحكومة الولاية والوافدين بسبب الحرب والحادبين على قضاء حوائج الناس المتطوعيين منهم والخيرين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وقال إن إحتفالات رأس السنة الهجرية هذا العام تزامنت مع بداية النصر المؤذر للقوات المسلحة في معركة العزة والكرامة ان شاء الله متمنياً أن يعم السلام والإستقرار والتنمية بالبلاد .. وكل عام والسودان بخير …

سكاي نيوز

وكاله سونا