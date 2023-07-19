مواطنون بالخرطوم يستخدمون شجر الهجليج لطهي الطعام





لجأ عدد من سكان حي هجيليجة بمنطقة الصالحة ، جنوب امدرمان الي قطع أشجار الهجليج و إستخدامه وقودا لطهي الطعام ، بعد نفاذ الغاز من المنازل ، و لمجابهة الظروف المعيشية التي خلفتها الأحداث بالعاصمة السودانية الخرطوم ، منذ منتصف أبريل الماضي .

وقال عدد من الأهالي /لسونا/، أنهم لم يجدوا حلا يلجأون اليه بعد ارتفاع أسعار الفحم وصعوبة الحصول على موقد كهربائي (هيتر) ، فاضطروا الي قطع شجر الهجليج وتجفيفه ومن ثم استخدامه بديلا .

وكان شجر الهجليج منتشرا بكثافة في المنطقة في وقت سابق وقلت كمياته بمرور الزمن بعد التوسع والضغط السكاني ، وإرتبط إسم الحي بالشجرة المنتجة لثمرة (اللالوب) .

وأوضح العم مصطفى قسم الخالق ، أحد أقدم سكان هجيليجة /لسونا/ أن شجر الهجليج يعتبر رمزا للمنطقة واستمدت اسمها منه لكثافته وارتباطه بالسياحة الصوفية ، ومثل راحة نفسية وروحية في فترة سابقة .

فيما ذكر المواطن سيف الدين عثمان ان جيوش المهدي قبل وصولها لمنطقة ابوسعد مرت بمنطقة هجيليجة بالصالحة وعسكرت بها ، وأن سكانها كانوا يمثلون نسيجا اجتماعيا مترابطا ، وبعد العام ٢٠٠٠ استقبلت مواطنين من مناطق أخرى من مختلف قبائل ومناطق السودان ، مشيدا باحترامهم تقاليد اهل المنطقة . وأضاف إن هجليجة شهدت تشييد اول مركز صحي بالريف الجنوبي في العام ١٩٦٨ ، وكذلك اول مركز ثقافي اجتماعي إفتتحه موسى المبارك وزير الثقافة والإعلام الأسبق ، فضلا عن حفر اول بئر للمياه بالمنطقة .

سكاي نيوز

وكاله سونا