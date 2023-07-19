مدير الامدادات الطبية بشمال كردفان يقوم بجولة إشرافية





قام د. موسي الجبوري مدير الصندوق القومي الأمدادات الطبية فرع شمال كردفان ومدير الإشراف بالصندوق بجولة اشرافية شملت مراكز حي القبة وصيدلية مركز الفاتح النور ومركز حي البترول للإطمئنان على الموقف الدوائي بالصيدليات العاملة بتلك المراكز.

مدير الإشراف د. الماحي مختار أكد ان الهدف من الزيارة الإشرافية الوقوف ميدانيا علي الوفرة الدوائية والعمل بالضوابط المحددة من قبل إدارة الصندوق لصرف الأدوية والمستلزمات الطبية.

من جانبه د. موسي الجبوري مدير الصندوق أكد ان الصندوق يسعي جاهدا لتقديم الخدمات الدوائية لكل المراكز العاملة بالولاية التي عاودت عملية تقديم الخدمة للمواطنين عبر وزارة الصحة والمبادرات الشعبية مشيدا بتجربة شباب حي القبة في تشغيل المركز ومبادرة شباب حي البترول داعيا الي اهمية مشاركة المجتمعات المحلية مع وزارة الصحة للإستفادة من التجارب السابقة.

سكاي نيوز

وكاله سونا