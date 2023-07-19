الهلال الأحمر السوداني يقدم حقائب إسعافات أولية لمعسكرات الايواء بالجزيرة





قدم الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة شكره الكبير لدولة قطر الشقيقة لدعمها المتواصل للسودان، جاء ذلك خلال تدشينه اليوم بمستشفي ودمدني توزيع ٢٤٨ شنطة إسعافات أولية لمراكز الإيواء بدعم من الهلال الأحمر السوداني وإشراف الهلال الأحمر القطري بحضور الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام الشباب والرياضة ورئيس اللجنة العليا لمراكز الإيواء مشيداً بالخدمات التي قدمها الهلال الأحمر القطري من مواد غذائية وأدوية لمعسكرات الإيواء مبيناً أن حقائب الإسعافات الأولية ستوفر رعاية طبية كاملة للأسر داخل المعسكرات.

وأشار دكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة بالدعم الذي يقدمه الهلال الأحمر للخدمات الصحية بالولاية مؤمناً ان هذة الشنط تعتبر إضافة حقيقية للخدمة الطبية داخل المعسكرات وذكر الاستاذ سمير عثمان رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الجزيرة أن الهلال الحمر سيواصل تقديم المزيد من المعينات للوافدين وحتي يتجاوز السودان المحنة التي يمر بها.

سكاي نيوز

وكاله سونا